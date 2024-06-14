Продукция предприятия используется в большом количестве российских самолётов и вертолётов

На территории Тамбовского завода под названием «Электроприбор», входящего в концерн «Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации Ростех, было образовано специальное учреждение для обслуживания оборудования, используемого на гражданских воздушных судах. Изделия завода востребованы на самолетах SJ-100, Ту-214, Ил-96, МС-21, а также и в винтокрылых машинах. Специалисты нового бюро будут оказывать помощь в определении причин обнаруженных неполадок, предоставлять алгоритмы действий и производить замену деталей из резервных фондов.

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Массовое производство оборудования и запчастей для гражданской авиации предполагает дополнительные обязанности. Скорость реагирования и анализ каждой неполадки помогут авиационной технике сохранять стабильность в полете.

Создание данного отдела является лишь стартом в большой работе, в которую завод будет вовлечен вместе с другими компаниями отрасли. Она включает в себя сотрудничество с Росавиацией, соблюдение требований федеральных авиационных правил, а также консультационную деятельность, когда сотрудники будут 24/7 предоставлять квалифицированные советы, например, авиакомпаниям, по запросу.



В группу вошли специалисты как из молодежи, так и опытные люди с обширными познаниями в данной области. Перед новым подразделением будут поставлены задачи по сертификации оборудования для гражданских воздушных судов, использование продукции «Электроприбора», а также работа по рассмотрению претензий от потребителей и устранению несоответствий.