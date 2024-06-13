Сообщается, что новое предприятие обеспечит в регионе около 500 новых рабочих мест.

Немецкая компания-производитель автомобилей Audi планирует вложить 1,08 миллиарда американских долларов в электромобильную индустрию в мексиканском штате Пуэбла, заявил во вторник глава региона.

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Эти вложения приведут к созданию 500 новых рабочих мест, по информации от местных властей. Исполнительный руководитель Audi Mexico Тарек Машур и губернатор Пуэблы Серджио Саломон стремятся сделать из штата настоящий центр производства электрокаров.

Согласно заявлению, Audi Mexico уже начала устанавливать требующуюся инфраструктуру и аппаратуру для выпуска транспортных средств с электрическим двигателем. Audi, входящая в группу Volkswagen, имеет предприятие в Городе Пуэбла Сан-Хосе-Чьяпа в Мексике, где в настоящее время трудятся 5000 специалистов.