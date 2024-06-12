Сообщается, что грузовые самолёты данного типа смогут использоваться как в гражданской, так и военной авиации

В Иране в данный момент проходят лётные тесты транспортного самолёта, созданного прямо внутри страны. Этот новый воздушный аппарат получил название "Симорг".

реклама

Министр обороны Мохаммад Реза Аштиани отметил, что этот турбовинтовой двухдвигательный самолёт вскоре будет включён в воздушный флот Ирана. В ходе выступления перед журналистами, Аштиани сообщил, что испытания на "Симорге" проводятся совместно с организацией гражданской авиации Ирана.

На данный момент в Иране уже производится второй самолёт "Симорг", при этом сотрудничество с другими странами также активно развивается. Вопрос о сотрудничестве с Россией не был конкретно уточнён. Эксперты отмечают, что "Симорг" может быть аналогом российского Ил-112В, но с меньшей грузоподъёмностью.

Первый успешный полёт "Симорга" состоялся весной 2023 года, год после официального представления. Этот самолёт был разработан и создан в рамках организации авиационной промышленности Ирана, являющейся дочерним предприятием Минобороны. По заявлению властей, разработка "Симорга" направлена на укрепление обороноспособности страны.

Невзирая на многолетние западные санкции, Исламская Республика Иран продолжает развивать свою промышленность, опережая даже ряд других стран из состава Североатлантического Альянса в сфере ракетного вооружения и беспилотной авиации.