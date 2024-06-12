По мнению аналитиков, у компании в настоящий момент даже нет большей части необходимой инфраструктуры, хотя разговоры о проекте идут давно

Инвесторы компании Tesla Inc., ожидающие, что производитель автомобилей скоро развернет бизнес по роботакси, могут быть разочарованы, согласно данным аналитиков из JPMorgan Chase & Co.

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"Мы предполагаем, что Tesla продемонстрирует идею роботакси 8 августа и, возможно, представит приложение, а также раскроет больше информации о своей бизнес-модели. Тем не менее, мы не ожидаем значительной прибыли в ближайшие годы", - отметил Райан Бринкман из JPMorgan в письме для клиентов.

Эти ожидания основаны на последней встрече аналитика с руководителем отдела по связям с инвесторами компании Tesla, сказал Бринкман. Директор IR предположил, что компания построит роботакси на основе новой автомобильной платформы, которая не будет готова к запуску до тех пор, пока Tesla не начнёт максимально использовать текущие производственные мощности, что займет несколько лет.

Генеральный директор Илон Маск перевел внимание Tesla на роботакси после некоторых месяцев резкого падения цен, которые не способствовали продажам ее электромобилей. Несмотря на то, что он обсуждал концепцию общего парка автономных автомобилей уже восемь лет, компания пока не создала значительную часть необходимой инфраструктуры и не получила одобрения для тестирования беспилотных транспортных средств.

Следующая фаза роста компании Tesla будет связана с выпуском более доступных моделей к 2025 году, по информации команды IR компании. Эти автомобили будут базироваться на текущих платформах и линиях сборки вместо новой платформы, которая, вероятно, не будет доступна до 2027 года.