По мнению экспертов, в манёвры входила отработка бомбардировок российских территорий

Военные силы Североатлантического Альянса также предпринимают попытки показать свой потенциал, отрабатывая манёвры возле западного региона Российской Федерации. По последним данным отечественных ресурсов, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Соединённых Штатов провел учения по имитации ядерного удара в Калининградской области.

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Сообщается, что самолет прибыл из направления Северного моря, пролетел над странами Дании и Швеции, приблизился к Балтийскому морю, пересек его и оказался у берегов Латвии и Литвы. Некоторые источники считают, что потенциальными целями для ВВС США стали базы Балтийского флота и другие военные объекты в Калининградской области.

Вероятно, этот случай и был описан в конце минувшего месяца американским журналом Military Watch. Эксперты издания утверждают, что бомбардировщиков было два, и один из них летел с отключенным транспондером для увеличения скрытности.

По информации издания, пара самолетов облетела практически всю границу Калининградской области, осуществляя патрулирование. Бомбардировщики взлетели с авиабазы в британском Фэрфорде и являются частью 69-й эскадрильи 5-го бомбардировочного авиакрыла. Их постоянное базирование происходит в штате Северная Дакота.

Такие события не уникальны, подобные инциденты уже происходили в прошлом, например, в марте прошлого года с пролетом B-52 у границ Калининградской области.