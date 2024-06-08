Устройства с чипами Seal04 будеэут в разы энергоэффективней нынешних Asic-аппаратов

Компания Bitdeer technologies презентовала инновационный чип для добычи Bitcoin, обещающий стать настоящей революцией в энергоэффективности новых Asic-устройств. Организация планирует выпустить новейшие чипы под названием Seal04 весной следующего года, и они должны будут применяться в следующем поколении установок для майнинга серии Sealminer.

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Чип Seal04 отличается своей высокой энергоэффективностью на уровне 5J/Th, что существенно превышает среднее значение в отрасли, равное 29J/Th. Это обновление станет частью технологического плана развития компании Bitdeer, призванного снизить энергопотребление, характерное для добычи Bitcoin. Ожидается, что новый чип, обеспечивая оптимизацию энергопотребления до 5,5-6J/Th, поможет сократить операционные расходы и общее энергопотребление майнинга.

Работа над Seal04 оказалась возможной при поддержке крупных инвесторов, по типу Tether, которая подписала контракт о приобретении акций Bitdeer на сумму около 150 миллионов долларов. Гендиректор Tether Паоло Ардойно высоко оценил работу компании Bitdeer в сфере новейших технологий и исследований, признавая её одной из лучших в отрасли добычи Bitcoin.



