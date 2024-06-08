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Zelikman
Gigabyte продемонстрировала на Computex 2024 видеокарты и материнские платы Aorus Xtreme X Ice
Gigabyte позиционирует Aorus Xtreme X Ice, как лучшие решения для систем с искусственным интеллектом.

  Во время форума Computex 2024 было показано много компьютерной техники, но большое внимание уделялось искусственному интеллекту в различных направлениях. Фактически, флагманскому бренду Gigabyte Aorus почти не было уделено внимание.

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  Вместо этого компания Gigabyte сконцентрировалась на продвижении своих плат "AI Top" и связанного с ними оборудования. Gigabyte представляет свои разработки для еще не вышедших процессорных разъемов intel. Aorus Xtreme X Ice Z790 текущего поколения демонстрируется с белым видеоадаптером Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super.

  Эти платы должны легко поддерживать до 192 Гб высокоскоростной DDR5 с частотой свыше 8000 МГц. Среди их характеристик - Q-Flash и связанные с ним функции Bios, несколько разъемов для вентиляторов и подсветки, встроенный Wi-Fi 7, а у плат Aorus - высокоэффективное решение VRM.

  Однако, недостатком Aorus Xtreme X Ice является то, что один из двух его слотов x16 ограничен скоростями Gen 3. Хотя настольные чипсеты в итоге налагают подобные ограничения на платы премиум-класса, стоит отметить, насколько сбалансированы эти эффективные дизайнерские решения.

#технологии #gigabyte #видеокарта #железо #материнская плата #aorus #xtreme x ice
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