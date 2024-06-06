Также на Трампа подписалось больше 5 миллионов пользователей, в то время как у действующего президента всего 361 тысяча подписчиков

Бывший глава правительства США Дональд Трамп опубликовал свое первое видео на платформе TikTok в выходные и уже собрал больше подписчиков и лайков, чем аккаунт предвыборной кампании Джо Байдена, так как оба политика конкурируют за внимание избирателей перед предстоящими выборами в ноябре.

реклама

Первый пост Трампа, на котором он предстал вместе с главным исполнительным директором Ultimate Fighting Championship Дэйни Уайтом перед посещением боев в прошлые выходные в Ньюарке, набрал 5,9 миллиона лайков, а количество подписчиков на его аккаунте достигло 5,6 миллиона всего за четыре дня. В свою очередь аккаунт кампании Байдена, который выкладывал сотни видеороликов с момента запуска в феврале, насчитывает лишь 361 тысяч подписчиков и 4,7 миллиона лайков.

Кампания Трампа акцентировала внимание на разнице в популярности в пресс-релизе, подчеркивая успехи в приложении, которое он преследовал на предыдущем посту, когда занимал пост президента. С тех пор Трамп высказал поддержку TikTok, которому грозит запрет в США. Байден, подписавший закон, который может привести к запрету TikTok из-за возможных угроз безопасности для американских пользователей, продолжает использовать платформу для проведения кампании.

Кампания Байдена заявила о своем усиленном присутствии на платформах социальных сетей, включая TikTok и Instagram, и планирует инвестировать миллионы долларов в цифровые инструменты, а также налаживать связи с ключевыми личностями. Оба кандидата используют TikTok для обращения к молодежи. Платформа заявляет о наличии 170 миллионов пользователей в США ежемесячно, и ее материнская компания активно борется в суде против законодательства о запрете или лишении доступа.