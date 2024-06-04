Также на Computex 2024 были представлены и другие комплектующие Deepcool - блоки питания, вентиляторы и корпуса для ПК.







Deepcool продемонстрировала новое оборудование на форуме Computex 2024, в частности системы воздушного и жидкостного охлаждения для процессоров, вентиляторы, корпуса для компьютеров и блоки питания с поддержкой стандартов Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1. У компании есть варианты, подходящие для новых моделей комплектующих, в том числе материнских плат с разъемами с обратной стороны. Помимо этого, были расширены модели систем охлаждения и добавлены декоративные варианты для настоящих ценителей эстетики.



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Новый кулер Assassin IV VC Vision от Deepcool способен обеспечить улучшенную теплопередачу и может справиться даже с процессорами, имеющими до 300 Ватт TDP. Он также оснащен встроенным дисплеем, отображающим различные данные о процессоре. Вместе с моделями AK620 и AK400, этот процессорный кулер представляет собой значительное обновление, и будет интересно увидеть, насколько он улучшит работу ПК.

В свою очередь, серия низкопрофильных процессорных кулеров AN400 от Deepcool подойдет для компактных ПК и предлагает выбор никелированных и анодированных радиаторов без RGB, что может заинтересовать производителей HTPC. Вероятно, таким образом компания готовится к новой сертификации для компактных сборок, которую продвигает Nvidia - SFF-Ready. Стоит напомнить, что Deepcool также согласилась принять участие в данной инициативе, и начнёт выпускать специальные комплектующие для компактных, но производительных систем.

Серия жидкостных систем охлаждения LP Matrix AIO от Deepcool оснащена экраном на водоблоке, пятым поколением насоса и ARGB-подсветкой на вентиляторах. Эти блоки доступны в форм-факторах 240 и 360 миллиметров, и могут быть настроены пользователем для отображения различной графики, делая компьютеры более уникальными.