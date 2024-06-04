В ходе испытаний МБР Minuteman III никаких аномалий не произошло, в военном ведомстве отчитались об успехе в мероприятии.

США успешно провели испытание МБР Minuteman III. Этот факт подтверждают западные источники, ссылающиеся на представителей Министерства обороны страны.

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Ранее было объявлено о плановых испытаниях МБР 4 и 6 июня 2024 года, и сегодня состоялся первый из них. Целью испытания было продемонстрировать готовность ядерных сил Соединённых Штатов и проверить их боеспособность в случае возникновения особо опасных ситуаций. Интересно, что предыдущие испытания ракеты Minuteman III завершились неудачей из-за неполадок при запуске, в результате чего ракету пришлось подорвать.

Minuteman III – это американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. По данным информагентств, к 2022 году арсенал ВВС Соединённых Штатов включал около 400 ракет различных модификаций Minuteman III. Ракета периодически модернизируется, и поэтому регулярно проводятся тестовые испытания новых модификаций.

Предыдущее испытание ракеты состоялось 1 ноября 2023 года с базы Ванденберг. Однако, из-за некой «аномалии» военным пришлось уничтожить ракету над Тихим океаном. В целом данные испытания не призваны повышать напряжение между Западом и Российской Федерацией, или Китайской Народной Республикой, а лишь являются стандартным мероприятием.