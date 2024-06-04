По аналогии с некоторыми рекламами на YouTube, просмотр контента будет недоступен до окончания партнёрского ролика

Instagram давно обвиняют в копировании функций других платформ, таких как TikTok, Snapchat и Twitter. Похоже, что компания обратилась к YouTube за своей последней идеей: внедрением рекламы, которую нельзя пропустить, и которую нужно просмотреть перед продолжением прокрутки контента.

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Недавно один из пользователей Reddit опубликовал изображения рекламных пауз в Instagram. Пользователи замечают, что после достижения нижней части ленты, они не могут прокрутить ее дальше. Появляется значок "рекламной паузы" с таймером обратного отсчета, который блокирует просмотр контента до тех пор, пока пользователь не досмотрит рекламу.

Новая функция представляет собой способ проигрывания рекламы в Instagram. Владельцы Meta, запрещённой на территории России экстремистской организации, подтверждают, что проводят тестирование этой функции. Пока это еще не окончательное изменение продукта, но Instagram уже заполнен спонсируемыми постами и рекламой в своей ленте и историях.

Эта рекламная модель напоминает подход, которым пользуется YouTube, где были введены 30-секундные непропускаемые рекламные ролики. Однако, негативная реакция пользователей на возможное обилие объявлений в Instagram грозит потерей аудитории.

Рекламные доходы Instagram постоянно растут, но пока функция рекламы, которую нельзя пропустить, остается лишь в тестовом режиме. Meta может изменить свое решение относительно ее широкого внедрения в будущем.