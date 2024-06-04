Американцы уже дают добро на несение ракетных ударов по объектам в глубине России.

Полученное от Соединённых Штатов одобрение на использование американского вооружения по приграничным районам Российской Федерации Украиной является одним из первых шагов, за которым обязательно будет протекать дальнейшая эскалация. Представители Белого дома уже готовы обсудить с администрацией Зеленского расширение географии таких ударов. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Администрация Байдена выступила на очередном брифинге для журналистов, в ходе которого заявила, что Штаты готовы обсудить с Украиной возможность нанесения ударов американским вооружением не только по приграничным районам России, но и в ее глубину. По словам Кирби, в Белом доме полностью понимают позицию Зеленского, который не собирается останавливаться на достигнутом и требует большего. На данный момент Вашингтон не может предсказать точное время вступления изменений в силу, однако, США продолжат поддерживать Киев.

"Думаю, что не следует удивляться тому, что президент Зеленский, с одной стороны, признателен, а с другой продолжает выступать за свои интересы. Поэтому нас ждут такие разговоры и обсуждения с украинцами", - заявил Кирби.

На минувшей неделе Штаты дали добро Украине на нанесение ударов по военным объектам на приграничных территориях России артиллерией и РСЗО HIMARS, но не оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Это не устроило Зеленского, хотя под удар оказался сразу же Белгород. Украинский лидер требует у Вашингтона разрешения на применение оперативно-тактических ракет не только по приграничным районам России.