Сообщается о поражении складов с оружием и техникой, пунктам дислокации ВСУ и логистическим центрам украинских войск

В ночь с 31 мая на 1 июня на территории западной Украины, подконтрольной администрации Зеленского, был слышен грохот от прилётов российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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Известно, что российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по военным объектам во Львовской области и в областном центре - Львове. Согласно последним данным, были поражены цели в виде объектов украинской военной логистики ракетами класса "воздух-земля". Скорее всего, речь идет о точках, куда была переброшена военная техника НАТО со стороны Польши на украинскую территорию.

Также были поражены объекты в Ровно и в Винницкой области. Сообщается о пожарах на складах и множественных взрывах, что наводит на мысль о поражении складов боеприпасов ВСУ. Также стало известно о прилётах в захваченном украинскими формированиями городе Запорожье. Согласно актуальным данным, был поражен объект инфраструктуры, использовавшийся для военных целей, включая размещение артиллерии, бронетехники и оружия.

Военная авиация Воздушно-Космических сил Российской Федерации с использованием ракет и авиационных бомб ударила по киевским войскам в Харьковской области. Была уничтожена инфраструктура обслуживания реактивных систем залпового огня ВСУ, а также нанесены удары по личному составу армии Украины. Более подробных данных о результатах работы пока нет.