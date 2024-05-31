Администрация Байдена ранее грозила вновь вести 25-процентную пошлину на ввоз видеокарт, материнских плат, SSD-накопителей и других товаров.

Правительство США приняло решение вновь отсрочить введение дополнительных пошлин на графические ускорители, материнские платы и SSD-накопители, привозимые из Китайской Народной Республики, еще на 12 месяцев. Они не будут действовать вплоть до конца мая следующего года. Этот шаг не сходится с указаниями, которые были объявлены накануне, о восстановлении тарифов на данные комплектующие, существовавших в период правления Трампа.

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В 2018 году администрация Соединённых Штатов Америки под руководством экс-лидера Дональда Трампа ввела дополнительную пошлину в 25% на ряд продуктов, собираемых в Китае, включая графические ускорители, материнские платы, накопители и другие товары на основе печатных плат. С осени 2019 года по январь 2021 года кампания Трампа временно приостановилась, сняв пошлины с некоторых категорий китайских товаров из вышеупомянутого списка.

Власти не окончательно отменили правило импорта, но пошли на временную заморозку. Торговый представитель США (USTR) определил, что продление исключений будет способствовать деятельности по поиску других экспортеров за пределами КНР, где доступность продукции остается ограниченной. В связи с этим было принято решение продлить действие исключений до 31 мая 2025 года. Это решение выгодно как для бизнеса, так и для обычных граждан, поскольку многие компании сталкиваются с нехваткой продукции за пределами материкового Китая.

Некоторые категории, такие как определенные видеокамеры и специфические типы велосипедов, продолжат попадать под действие пошлин. Помимо этого, в США нарастила пошлины на сталь, алюминий, полупроводники, электромобили, аккумуляторы для электромобилей и солнечные панели из Китая.