Некоторые из них относятся к тяжким преступлениям категории Е.

В Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке прошло заседание суда, в ходе которого 45-й президент Дональд Трамп был признан виновным по всем обвинениям, предъявленным ему. Особое внимание было уделено фальсификации деловых документов, что в соответствии с американскими законами относится к тяжким преступлениям категории E.

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Этот приговор стал историческим для США, так как Дональд Трамп стал первым президентом, осужденным за совершение уголовных преступлений. Сейчас активно обсуждается вопрос о возможной тюремной судьбе Трампа. Максимальный срок заключения, который ему грозит, составляет 4 года, что равно сроку президентства в США.

Эксперты в области юриспруденции, ссылаясь на анализ подобных дел, отмечают, что вероятность тюремного заключения для обвиняемых в подобных ситуациях крайне низкая. Однако, один из специалистов считает, что для Трампа вероятность тюремного приговора далеко не нулевая.

Сам Дональд Трамп назвал вердикт суда "большим позором", заявив, что истинный приговор будет вынесен 5 ноября. Напомним, что в начале ноября в США пройдут президентские выборы, и обвиняемый имеет право на участие в них даже в случае лишения свободы.