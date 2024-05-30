Робот TEPCO был создан для обеззараживания высокорадиоактивных зон активных реакторов и удаления оставшегося топлива

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последующее цунами обрушились на северо-восточный регион Японии, вызвав масштабные разрушения и приведя к гибели 15900 человек. Волны цунами высотой до 50 футов обрушились на атомную электростанцию "Фукусима Дайити", разрушив ее дизельные генераторы и вызвав три ядерных расплава, три водородно-воздушных взрыва и повсеместное радиоактивное заражение территории.

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С тех пор операторы используют роботов для осмотра активных зон реакторов и передачи изображений инженерам, снижая риск радиационного облучения. Например, четвероногий робот по имени Spot, разработанный Boston Dynamics, собирал данные, снимал видео, измерял уровни радиации и собирал образцы для радиационного тестирования. Однако, дроны не идеальны для выполнения этих задач, поскольку их лопасти могут поднимать пыль и мусор, распространяя загрязненные материалы.

Spot доказал свою полезность в различных задачах, но Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) знала, что для обеззараживания высокорадиоактивных зон активных реакторов и удаления оставшегося топлива из реакторов потребуется специализированный робот. Этот день наконец настал, и инженеры получили робота, специально разработанного для этой цели, после двухлетних задержек.

На этой неделе TEPCO продемонстрировала робота, оснащенного клешнями, с помощью которых можно извлекать мельчайшие частицы расплавленного топлива из трех поврежденных реакторов. В демо-версии робот медленно спустился с телескопической трубы на кучу гравия и поднял камень.

Позже в этом году робот будет использоваться командами для удаления загрязненного мусора с площадки, начиная с реактора 2, который содержит примерно 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. Команда тщательно удалит небольшое количество мусора на начальном этапе тестирования, прежде чем TEPCO сможет начать процесс вывода реактора из эксплуатации.