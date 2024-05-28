Компания анонсировала новую модель Gigabyte B650E Aorus Pro X USB4 для процессоров AMD Ryzen Zen 5, в которой будет реализовано данное решение/





Китайский журнал Benchlife опубликовал информацию о материнской плате Gigabyte B650E Aorus Pro X USB4, которая будет совместима с будущими процессорами AMD Ryzen Zen 5. Одним из улучшений этой платы стал ее основной слот расширения, способный, как заявлено, выдерживать нагрузки до 58 кг.

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Возникли споры вокруг видеокарты GeForce RTX 4090, которая считается одной из лучших на рынке. Сообщения появились о поломке 16-контактного разъема питания и о поломки печатной платы возле фиксатора PCIe из-за увеличившегося размера современных адаптеров. В связи с этой тенденцией Gigabyte пересмотрела подход к установке видеокарт GeForce RTX 4080 и 4090, добавив усиленный слот расширения PCIe UD Slot X для некоторых своих материнских плат Intel и AMD.





Этот усиленный слот обеспечивает 10-кратно большую прочность даже для тяжелейших видеоадаптеров, благодаря специальной конструкции с резиновой полоской и сплавом цинка. Хотя способность выдерживать до 58 кг веса является важной характеристикой, необходимо учитывать, что проблемы с видеокартами обычно связаны с самим устройством, а не со слотом расширения на материнской плате.

Ожидается, что на выставке Computex 2024 Gigabyte представит больше подробностей о своих новых материнских платах для процессоров Zen 5, включая полные сведения о слоте расширения PCIe UD Slot X. Возможно, будет проведена демонстрация, чтобы продемонстрировать прочность и надежность этой технологии.