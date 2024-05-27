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Zelikman
Илон Маск вновь выразил свою обеспокоенность по поводу стремительного развития ИИ
По мнению предпринимателя, данная технология может лишить людей смысла жизни

  Во время конференции VivaTech 2024 во Франции известный предприниматель Илон Маск выразил мнение о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что человечество перестанет нуждаться в труде. По информации Daily Mail, он отметил, что ИИ и роботы смогут предоставить какие угодно услуги и товары, которые человек захочет, освобождая его от необходимости работать.

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  Маск отметил, что в будущем, скорее всего, у большинства людей не будет традиционной работы. Для реализации подобного сценария, по его мнению, потребуется введение "универсального базового дохода", который сделает ключевые потребности доступными для всех, благодаря потенциалу искусственного интеллекта.

  По словам Маска, в перспективе человечеству не придется беспокоиться о доступе к товарам и услугам. Маск также выразил большую надежду на будущее колонизации Марса, но признал, что его основной страх - это именно развитие ИИ.

  Он упомянул цикл научно-фантастических произведений "Культура" писателя Иэна Бэнкса, который, по его словам, дает наиболее реалистичное представление о будущем ИИ.

  Илон Маск также задал вопрос о том, будут ли люди счастливы без работы и карьеры, и посоветовал родителям ограничивать время, проводимое их детьми в социальных сетях. Он также отметил, что важно задать себе вопрос: имеет ли смысл жизнь, если компьютеры и роботы могут справляться с задачами лучше человека? Возможно, сказал он, роль человека будет заключаться в том, чтобы придать смысл развитию искусственного интеллекта.

#технологии #искусственный интеллект #илон маск #будущее
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