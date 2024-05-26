Накануне на китайских платформах появились видеоролики, на которых показаны два варианта перспективного танка НОАК. Согласно информации издания Army Recognition, основное отличие этих двух модификаций, вероятно, заключается в том, что они оснащены пушками разного калибра - предположительно, 105 мм и 125 мм.
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Предполагается, что оба танка оснащены комплексами активной защиты, обеспечивающими охват на 360, и имеют маскирующие кожухи на стволах орудий для снижения тепловой сигнатуры. Узкие гусеницы (с 6 катками) и сходство с компонентами легкого танка Type 15 (ZTQ-15) указывают на то, что эти танки относятся к классу легких. Кроме того, Китай сейчас ищет альтернативу основным боевым танка по типу ZTZ-99.
Предполагается, что техника будет иметь радар миллиметрового диапазона, сенсоры обнаружения света, легкую броню, систему автопилота, систему определения цели на основе искусственного интеллекта и будут встроены в обширную систему управления полем боя.
Также предполагается, что экипаж будет состоять из двух человек, которые будут управлять необитаемой башней с пушкой и вращающимися минометными установками. Модульная конструкция позволяет различные конфигурации, включая легкую версию весом 30 тонн, стандартную весом 40 тонн и тяжелую модификацию весом 50 тонн.
Этот новый легкий танк представляет собой значительный шаг в развитии китайской оборонной отрасли, аналогичный российской платформе "Армата" - говорится в западном источнике.
Примерами танков четвертого поколения являются российский Т-14 с беспилотной башней и передовыми системами бронирования, немецкий KF-51 Panther с 130-мм пушкой и инновационными системами обнаружения, и японский Type 10 с акцентом на мобильность, модульную броню и сложные электронные системы.