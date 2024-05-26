В западной прессе технику окрестили китайской Арматой





Накануне на китайских платформах появились видеоролики, на которых показаны два варианта перспективного танка НОАК. Согласно информации издания Army Recognition, основное отличие этих двух модификаций, вероятно, заключается в том, что они оснащены пушками разного калибра - предположительно, 105 мм и 125 мм.

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Предполагается, что оба танка оснащены комплексами активной защиты, обеспечивающими охват на 360, и имеют маскирующие кожухи на стволах орудий для снижения тепловой сигнатуры. Узкие гусеницы (с 6 катками) и сходство с компонентами легкого танка Type 15 (ZTQ-15) указывают на то, что эти танки относятся к классу легких. Кроме того, Китай сейчас ищет альтернативу основным боевым танка по типу ZTZ-99.





Предполагается, что техника будет иметь радар миллиметрового диапазона, сенсоры обнаружения света, легкую броню, систему автопилота, систему определения цели на основе искусственного интеллекта и будут встроены в обширную систему управления полем боя.

Также предполагается, что экипаж будет состоять из двух человек, которые будут управлять необитаемой башней с пушкой и вращающимися минометными установками. Модульная конструкция позволяет различные конфигурации, включая легкую версию весом 30 тонн, стандартную весом 40 тонн и тяжелую модификацию весом 50 тонн.

Этот новый легкий танк представляет собой значительный шаг в развитии китайской оборонной отрасли, аналогичный российской платформе "Армата" - говорится в западном источнике.

Примерами танков четвертого поколения являются российский Т-14 с беспилотной башней и передовыми системами бронирования, немецкий KF-51 Panther с 130-мм пушкой и инновационными системами обнаружения, и японский Type 10 с акцентом на мобильность, модульную броню и сложные электронные системы.