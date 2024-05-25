Оружие производится совместным российско-индийским предприятием IRRPL.

В 2019 году в Индии было организовано совместное российско-индийское предприятие IRRPL по выпуску автоматов Калашникова АК-203. Производство АК-203 началось в январе 2023 года, но возникли некоторые проблемы с поставками этого оружия.

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Теперь, по данным индийского новостного издания The Hindu, индийской армии поставлена первая партия винтовок АК-203 общим количеством 27 000 единиц. Еще 8 000 единиц будут доставлены в ближайшем будущем. Завод IRRPL в штате Уттар-Прадеш имеет лицензию на производство 600 000 винтовок АК-203, которые планируется поставить в армию. АК-203 - это модернизированная версия АК-103 200-й серии и одна из последних модификаций российских винтовок серии АК. Версия, произведенная IRRPL, предназначена для использования боеприпасов 7,62x39 миллиметров.

Во время выставки Defense Expo 2020 в городе Лакхнау глава совместного предприятия генерал-майор Сенгар объявил, что завод IRRPL будет производить 75 000 винтовок АК-203 ежегодно в течение следующих 10 лет.

Министерство обороны Индии работает над заменой устаревших винтовок INSAS и АК-47 на новое оружие, включая АК-203 и американские винтовки SIG Sauer. В дополнение к АК-203 министерство также заказало 10 000 винтовок SIG Sauer, которые прибыли в Индию в конце 2019 года.