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Zelikman
В Кремле отреагировали на слухи о новой волне мобилизации в России
Песков: Неоднократно подчеркивалось, что никакой необходимости в новой волне мобилизации нет

  После осени 2022 года в западной прессе и, в частности, в украинской пропаганде появились слухи о том, что Россия планирует мобилизовать больше резервистов для российской армии для продолжающейся Специальной Военной Операции на Украине. Судя по всему, всё это делается исключительно для дестабилизации общества и создания паники среди части военнослужащих и их семей.

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  Однако, Министерство обороны России и президент Владимир Путин неоднократно опровергали эти слухи. На самом деле, необходимости в новой мобилизации нет. В отличие от Украины, где мужчины стараются по возможности избегать военной службы и отправки на передовую, Россия ведёт регулярный и непрерывный набор тысяч добровольцев на военную службу.

  По данным Министерства обороны России, по состоянию с начала 2024 года более 100 000 человек были призваны на военную службу специально для участия в операции на Украине. За последний год для той же цели было завербовано 540 000 контрактников, что больше, чем общее количество действующих военнослужащих в любой стране НАТО, за исключением Соединенных Штатов.

  Количество волонтеров не уменьшается, а увеличивается. В среднем, 1700 человек прибывают в пункты сбора каждый день. Отмечается, что число желающих подписать контракт с Министерством обороны России для участия в боях на Украине значительно возросло после трагического события в Московской области, которое многие россияне восприняли как личный выпад.

  В недавней статье британской газеты Financial Times утверждалось, что российское правительство вскоре может объявить новую мобилизацию. Сообщается, что президент Путин может объявить о мобилизационных мероприятиях к концу текущего или началу 2025 года. Однако, неясно, откуда британцы получили эту информацию.

  В ответ на новую дезинформацию западной прессы пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент уже неоднократно заявлял, что планов проведения новой волны мобилизации нет.
Вполне вероятно, что Financial Times не понимает истинной ситуации. Россия ежедневно активно набирает контрактников на военную службу. Президент Путин неоднократно заявлял, что, по мнению военных, нет необходимости в новой мобилизации.

#россия #сво #армия #мобилизация
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