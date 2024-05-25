Байден в скором времени планирует возобновить экономический барьер против Китая, что отразится на стоимости китайской продукции.

Ожидается, что цены на компьютерные комплектующие в Соединённых Штатах, включая видеокарты, материнские платы и даже корпуса для ПК, вырастут на 25%, поскольку Байден готовится возобновить все пошлины на китайские товары, которые были введены предыдущей администрацией в 2018 году. В список из 437 затронутых продуктов вошли компоненты, используемые в производстве печатного и компьютерного оборудования, включая видеокарты.

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Бывший президент Трамп временно приостановил действие пошлин с сентября 2019 года по январь 2021 года, но цены на видеокарты выросли после его избрания. Администрация Байдена создала список исключений для 350 продуктов в 2022 году, в который вошли видеокарты и материнские платы. Первоначально планировалось, что это продлится до декабря 2022 года, но Торговый представитель США продлил паузу на девять месяцев, которые позже превратились в двенадцать.

Американские геймеры вздохнули с облегчением в январе, когда ведомство объявила, что отложит повторное введение полных тарифов на китайские товары еще на пять месяцев, запросив отзывы представителей отрасли и рассмотрев изменения. Однако, срок продления на пять месяцев уже истек, и администрации Байдена рекомендовалось сохранить "тарифы на те продукты, на которые распространяется инициатива".

Белый дом еще официально не объявил, что восстановит все пошлины, и нет никаких указаний на то, когда это может произойти. Однако, учитывая недавнее объявление о планах повышения пошлин на определенные китайские товары, включая электромобили и полупроводники, вполне вероятно, что возобновление тарифов на компьютерные комплектующие произойдет однозначно.

В декабре 2021 года Nvidia, Zotac и Dell призвали администрацию Байдена освободить свои продукты от тарифов, поскольку они производятся в ограниченных количествах на Тайване. Nvidia отметила, что попытки производить товары в других странах оказались безуспешными. Заявления были сделаны в то время, когда пандемия оказывала разрушительное воздействие на индустрию графических процессоров. Все производители видеокарт полагаются на Китай, по крайней мере, в некоторых компонентах своей продукции.