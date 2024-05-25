Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В США опасаются роста цен на компьютерные комплектующие из-за высоких пошлин на китайские товары
Байден в скором времени планирует возобновить экономический барьер против Китая, что отразится на стоимости китайской продукции.

  Ожидается, что цены на компьютерные комплектующие в Соединённых Штатах, включая видеокарты, материнские платы и даже корпуса для ПК, вырастут на 25%, поскольку Байден готовится возобновить все пошлины на китайские товары, которые были введены предыдущей администрацией в 2018 году. В список из 437 затронутых продуктов вошли компоненты, используемые в производстве печатного и компьютерного оборудования, включая видеокарты.

реклама

  Бывший президент Трамп временно приостановил действие пошлин с сентября 2019 года по январь 2021 года, но цены на видеокарты выросли после его избрания. Администрация Байдена создала список исключений для 350 продуктов в 2022 году, в который вошли видеокарты и материнские платы. Первоначально планировалось, что это продлится до декабря 2022 года, но Торговый представитель США продлил паузу на девять месяцев, которые позже превратились в двенадцать.

  Американские геймеры вздохнули с облегчением в январе, когда ведомство объявила, что отложит повторное введение полных тарифов на китайские товары еще на пять месяцев, запросив отзывы представителей отрасли и рассмотрев изменения. Однако, срок продления на пять месяцев уже истек, и администрации Байдена рекомендовалось сохранить "тарифы на те продукты, на которые распространяется инициатива". 

  Белый дом еще официально не объявил, что восстановит все пошлины, и нет никаких указаний на то, когда это может произойти. Однако, учитывая недавнее объявление о планах повышения пошлин на определенные китайские товары, включая электромобили и полупроводники, вполне вероятно, что возобновление тарифов на компьютерные комплектующие произойдет однозначно.

  В декабре 2021 года Nvidia, Zotac и Dell призвали администрацию Байдена освободить свои продукты от тарифов, поскольку они производятся в ограниченных количествах на Тайване. Nvidia отметила, что попытки производить товары в других странах оказались безуспешными. Заявления были сделаны в то время, когда пандемия оказывала разрушительное воздействие на индустрию графических процессоров. Все производители видеокарт полагаются на Китай, по крайней мере, в некоторых компонентах своей продукции.

#видеокарты #сша #китай #санкции #комплектующие
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
15
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
5
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
1
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
2
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
4
В России расширяют железную дорогу к Балтийскому морю
+
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
Первое видео, опубликованное на YouTube, сделало своего автора миллионером
1

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
37
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
20
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13

Сейчас обсуждают

Артур Семиряк
03:48
Покупаю 1080ti. Почему? Потому что вы#бнуться хочется. А лучше - две такие купить, чтобы экспериментировать с SLI и нагрузить могучий Chieftec nitro 85+ BPS-950C.
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Николай Тищенко
03:45
😯
Стартап BrainBridge представил концепцию роботизированной системы трансплантации головы человека
Сергей Гончаров
03:25
короче плата будет с райзером и плашкой портов видеовывода. основная плата одна.
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
Yвесёделерчuk
03:14
На сайтах операционных систем совместимость с аппаратной частью ПК, а на сайте ред ос в разделе совместимоть всякие 1с и прочие програмки
«Газпром» закупил 134 тысячи лицензий на российскую операционную систему «Ред ОС»
exdelolz
02:38
Карта будет просто монстром. Жаль, что играть не во что, но всё равно все купим. Ждём в магазинах.
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
Иван Горыныч
02:33
Касательно земли...😂🤣🤣🤣
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
Иван Горыныч
02:29
Вот и я изначально умолял надрать зад и успокоить пиндосов, для начала отжать туже истинно русскую Аляску , восстановить Варшавский договор, СЭВ и деклассировать доллар, но почему-то решили что славян...
Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ
Иван Горыныч
02:21
Китай войдёт даже не постучится 🤣🤣🤣😂🤣🤣
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Иван Горыныч
02:19
Как легитимный президент должен реагировать на ардер от МУС, правильно, слетать в Пекин и Минск и успеть вернутся ... .🤣🤣🤣😂🤣😂
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Иван Горыныч
02:15
О чём речь если и сегодня на истинно русской земле что в Крыму 10 лет нет ни одной российской госмонополии, типа РЖД, Газпром, Сбер, Почта России, Роснефть, ВТБ, Лукойл и прочих пятерочекмагнитиков, д...
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем