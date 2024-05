Стандартные слоты DDR5 были заменены на модуль CAMM2 – прототип от Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2.

Тайваньская компания MSI, специализирующаяся на компьютерных комплектующих и готовых решениях, совместно с компанией Kingston представила инновационную материнскую плату Z790 для стационарных компьютеров, поддерживающую новый стандарт памяти CAMM2. На рекламном изображении, опубликованном на платформе X, можно увидеть материнскую плату с черным цветом печатной платы и серебряными элементами. Обычные слоты DDR5 были заменены на модуль CAMM2 – прототип от Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2.

Новая материнская плата для стационарных компьютеров, получившая название Z790 Project Zero Plus, входит в серию Project Zero компании, что позволяет улучшить кабель-менеджмент путем перемещения большинства разъемов на заднюю сторону платы. Это может способствовать улучшению воздушного потока и внешнему виду.

Публикация была отмечена хэштегом Computex 2024, что позволяет сделать вывод о том, что плата будет представлена на выставке в следующем месяце в Тайбэе. Интересно наблюдать, какой будет дальнейшая судьба CAMM2 в области стационарных компьютеров. По имеющейся информации, память Kingston CAMM2 не использует LPDDR5X, а ограничивается скоростями JEDEC DDR5. В случае успеха среди энтузиастов, возможно, будет представлена версия LPDDR5X.

Одним из основных преимуществ нового стандарта для ноутбуков является экономия места, так как LPCAMM2 обеспечивает 64% сокращение площади по сравнению с традиционными модулями SODIMM DDR5. Для стационарных компьютеров размер не является самым важным фактором, хотя компактные системы SFF, вероятно, получат преимущества от такого дизайна.