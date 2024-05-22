Данная модель стоит менее $10 тысяч в самом Китае и станет сильным конкурентом для европейских производителей

Электромобили из Китая начинают появляться в Европе, что вызывает потрясения в автомобильной отрасли. Компания BYD Co. в конце прошлого года обошла Tesla Inc. как крупнейшего производителя электромобилей в мире и готовит большие планы.

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BYD объявила о запуске своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году. Этот автомобиль предлагает ряд премиальных функций, таких как вращающийся сенсорный экран и беспроводную зарядку телефона, за менее чем $10 000 в Китае. Даже после модификаций для соответствия европейским стандартам, Seagull будет продаваться на континенте за менее чем €20 000.

Это ставит под угрозу электрические малолитражки от Stellantis NV, Renault SA и других, которые планировали использовать их для поддержки процесса перехода на чистую энергию. Появление Seagull усиливает давление на европейских автопроизводителей с двигателями внутреннего сгорания, и расследование Брюсселя по субсидиям не решит эту проблему.

BYD уже получила признание за качество сборки, дизайн и технологии своих автомобилей. Следующий шаг - выпуск более дорогого электромобиля за €25 000, раньше чем планировалось, что поможет компании противостоять тарифам и укрепит ее позицию на рынке.

Китайские автопроизводители, такие как BYD, все больше ориентируются на экспорт, что вызывает обеспокоенность у других мировых игроков в отрасли. Пока что, европейские автопроизводители остаются уязвимыми перед китайской конкуренцией, и новые меры, принимаемые Пекином, могут усилить это давление.

Европейские планы о переходе к электрическим автомобилям также потребуют доступности более дешевых моделей. Решение о повышении налогов на китайские электромобили пока находится на рассмотрении, но данная мера может не спасти местных производителей.