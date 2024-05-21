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Вернувшиеся с удалённой работы в офис сотрудники не всегда готовы возвращаться к старому режиму

Некоторые работники начали использовать хитрости с фальшивыми обновлениями и фейковыми системными ошибками
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  Возвращение в офис негативно сказалось на некоторых сотрудниках, особенно на тех, кто привык делать частые перерывы в течение дня. Теперь, когда коллеги и менеджеры вернулись к работе, похоже, что сотрудникам придется приспособиться к старому способу ведения дел, а это значит, что им придется приспособиться к старому режиму работы.

  Пользователь X Matti MacTech недавно поделился профессиональным инструментом, который полезен как прокрастинаторам, так и шутникам. Белый экран - это веб-сайт, который позволяет посетителям переключаться между разными цветами на экране, что может быть полезно в различных сценариях. Вы даже можете указать точное разрешение в пикселях для идеальной подгонки. Однако, настоящая радость исходит от категорий "розыгрыш" и "фальшивые обновления экрана".

  Фальшивый синий экран смерти, который выглядит почти идентично реальному, и белый экран со статическим шумом могут вызвать недоумение у ничего не подозревающих жертв, особенно у тех, кто не разбирается в технике. Поддельные обновления операционной системы на экране еще более обманчивы и могут дать сотрудникам немного больше времени для их опробования.

  Поддельный экран обновления позволяет сотрудникам устанавливать время выполнения перед запуском, и даже можно установить определенный пользователем процент для запуска, что может улучшить розыгрыш. Это инструмент, который не стоило бы использовать на регулярной основе, но для необходимого дополнительного перерыва он, вероятно, может обмануть большинство коллег и менеджеров, которые не имеют отношения к технологиям.

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