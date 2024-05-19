На Западе считают, что таким образом власти Незалежной окончательно убьют демократию в стране

Согласно американскому информационному агентству The Washington Post, легитимность украинского лидера Зеленского истечет 21 мая, что может привести к обвинениям в подрыве демократии в стране, которая, якобы защищает "западные ценности".

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По мнению американского издания, на Зеленского обрушится критика за использование ситуации со Специальной Военной Операцией в своих интересах для дестабилизации демократии. Это существенное обвинение на Западе, где ценят демократию. Под его управлением были захвачены независимые СМИ, убраны соперники и критики, а также повышен статус Ермака, который стал влиятельным фигурантом.

"С оставшимся на должности Зеленским, его возможно обвинят в использовании конфликта для удержания власти и подавления демократии, за захват средств массовой информации, увольнение критиков и повышение статуса Ермака. Некоторые из этих обвинений могут быть непростыми", - пишет издание.

Рейтинг президента резко снижается, и его обошли по популярности другие политики. С приближением окончания президентского срока на него могут посыпаться упрёки и со стороны западных партнёров. Для Российской Федерации важно, чтобы у руля Незалежной был легитимный президент, так как необходимо, чтобы кто-то подписал капитуляцию.