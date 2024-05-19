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Zelikman
Lamborghini пока не готова к быстрому переходу на электрокары
По словам представителей компании, в настоящий момент нет благоприятных условий для отрасли, и сама технология ещё не доработана.

  Компания Lamborghini Spa пока не планирует выпускать полностью электрические спортивные автомобили из-за возрастающего скептицизма вокруг этой технологии. Босс компании, Стефан Винкельманн, отметил, что при всей производительности электромобиля некоторые эмоциональные аспекты, такие как звук двигателя V10 Huracan, невозможно воспроизвести. Lamborghini, принадлежащая Volkswagen AG, остается открытой к использованию электрических двигателей, при условии более благоприятного регулирования.

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  В своем интервью Винкельманн отметил, что полностью электрические спортивные суперкары пока не востребованы на рынке, и необходимо подождать, чтобы увидеть, появятся ли они в будущем. В отличие от других автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz и Ferrari, Lamborghini все еще не готовится к электрификации. Вместо этого, компания сконцентрируется на развитии смешанных гибридных моделей.

  Тем не менее, они смотрят в будущее и планируют снизить выбросы углекислого газа на 40% к 2030 году. Электротопливо также остается вариантом для бренда, который работает с Porsche, еще одним производителем из портфеля Volkswagen.

  Следующие годы станут критическими для автомобильной индустрии, поскольку правительства всего мира ставят цели по сокращению выбросов и переходу к экологически чистым технологиям. Lamborghini пока остается на позиции невмешательства, но открыта к возможностям, которые могут поступить в будущем.

#технологии #автомобили #электрокары #lamborghini
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