В ближайшие месяцы компания распространит данную функцию и в других странах

В поисковых запросах Google в США теперь будут отображаться сводки результатов, сгенерированные искусственным интеллектом, чтобы помочь поисковой системе давать ответы на сложные вопросы. Компания планирует распространить эту функцию на другие страны в ближайшие месяцы с целью охватить миллиард пользователей к концу 2024 года.

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ИИ Gemini AI от Google, ранее известный как Bard, используется для создания подробных ответов на сложные вопросы. Пользователи могут получать многоэтапные ответы на запросы о бизнесе или прошения о руководстве по различным задачам. Это позволяет сократить количество отдельных запросов пользователей.

После получения исходного результата пользователи могут вносить изменения в запросы, чтобы уточнить свои результаты. В будущем обновлении будет добавлена возможность запроса более подробных или простых ответов.

Несмотря на опасения отрасли о том, что Gemini AI может украсть трафик у веб-сайтов, компания утверждает, что новая функция привлекает пользователей к более широкому кругу сайтов. Тестирование показало, что сайты, упоминаемые в обзорах ИИ, получают больше кликов. Однако не было замечено использование контента веб-сайтов Google без их разрешения.

После запуска новой функции поиска пользователи отметили, что ИИ часто извлекает информацию с Quora, также использующего искусственный интеллект. Это породило опасения о возможной сомнительной достоверности результатов.

The Verge выявило критическую ошибку: Gemini AI в одном из демонстрационных случаев Google анализировал загруженное видео пользователем для контекста поискового запроса. Однако в примере использовалось видео с вопросом о сломанной камере, на что ИИ дал некорректный совет. Это свидетельствует о необходимости для Google решить проблемы генерации искусственного интеллекта.