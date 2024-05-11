Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В сети появилось больше информации об обновлённом законопроекте РФ о майнинге и криптовалютах
По словам Анатолия Аксакова, законопроект может быть принят уже весной, а основные положения вступят в силу к осени 2024 года.

  Как сообщается, в прошлом месяце в Государственную думу поступил измененный вариант законопроекта, который направлен на легализацию майнинга криптовалют и определение способов использования цифровых активов.

реклама

  Анатолий Аксаков, один из главных инициаторов принятия законопроекта и председатель комитета по финансовому рынку, рассказал, что данный документ скорее всего будет утвержден до конца весенней сессии.

  Основные положения закона планируют ввести уже в начале осени текущего года, по информации Forbes. Согласно документу, майнинг криптовалюты в России будет доступен для юридических лиц и ИП, которые будут внесены в специальный реестр. Физические лица также получат возможность заниматься добычей цифровых активов при соблюдении определенных условий, одним из которых является участие в майнинг-пулах без превышения установленного предела энергопотребления.

  Всех майнеров обяжут предоставлять отчетность перед Росфинмониторингом о добытой криптовалюте и предоставлять информацию о своих адресах, где хранятся полученные токены и монеты.

  Продажа криптовалюты будет разрешена только через зарубежные площадки. Законопроект предусматривает возможность введения запрета на добычу цифровых активов в некоторых регионах России, и запрещает оборот криптовалюты на территории страны.

  Однако Центробанк готов дать зелёный свет использованию криптовалюты в качестве платёжного средства в рамках "экспериментально-правового положения". Майнеры также смогут работать в данных юрисдикциях. А вот рекламировать инвестиции в криптовалюты будет запрещено.

#россия #экономика #майнинг #криптовалюты #законы
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
12
BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
+
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
1
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
16
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
2
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
1
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
4
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
+
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
+
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
+
Стала известна предварительная стоимость складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
+
Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 перешёл к швартовным испытаниям
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
США аннулирует лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei
+
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
10
Партнёр NVIDIA отказал пользователю в ремонте карты RTX 4090 со сгоревшим коннектором 12VHPWR
6

Популярные статьи

Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
245
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
83
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
12
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
34
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
42
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
1
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
5
Bloomberg: Китай ведет свою игру, умело манипулируя Европой в своих интересах
1

Сейчас обсуждают

Kellogic
18:49
наркоторговля за рубли запрещена, сильно помогло? клоуны бл
В сети появилось больше информации об обновлённом законопроекте РФ о майнинге и криптовалютах
boo4a
18:41
Это потому что ты инвалид безглазый. Конечно не увидишь. А человек здоровый возросшую, минимум двукратно, скорость чтения, увидит, да еще как.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Alex Z
18:38
ничего не имею против фэнтези
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
Nvidia&Intel Hater
18:38
у них даже и были бы деньги они бы в жисть не отдали,дать хохлу в долг все равно что выкинуть в мусорку деньги
Американские кредиторы требуют у Зеленского вернуть $20 млрд, опасаясь полного развала Украины
boo4a
18:37
Ты печенег что ли? Дикий. Поставь аиду и посмотри с какими скоростями кэши в процессоре бегают. Откуда вы, спецы колхозные, лезете то хоть?
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
glavhyilo
18:37
миллиард долларов стоит патриот,вон вчера ещё один покололи.
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
Dmitriy Pavlov
18:36
Скажу сразу, я книгу слушал и китайские имена и культурный код меня не напрягал, + комментарии переводчиков добавляли сути. И про среднюю фантастику не соглашусь, много идей и мыслей я услышал первый ...
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
Nvidia&Intel Hater
18:34
обосрались они эпично и по полной,то есть регресс в общем вместо прогресса у них.но голубки содомиты все равно схавают
На Земле наблюдалась самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
Максим Беляков
18:34
Аааа, мы злые сатанисты пойдём призывать Ктулуху, нашего властелина и уничтожим мир в разврате и грехе ахахахах
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
REY_B_
18:33
Использую российские Гаусс с индексом цветопередачи больше 90. По другому даже ламинат на полу смотрится! Не помню когда покупал... значит боле-менее надёжные. Из недостатков, что в линейке одни мощны...
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем