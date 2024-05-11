По словам Анатолия Аксакова, законопроект может быть принят уже весной, а основные положения вступят в силу к осени 2024 года.

Как сообщается, в прошлом месяце в Государственную думу поступил измененный вариант законопроекта, который направлен на легализацию майнинга криптовалют и определение способов использования цифровых активов.

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Анатолий Аксаков, один из главных инициаторов принятия законопроекта и председатель комитета по финансовому рынку, рассказал, что данный документ скорее всего будет утвержден до конца весенней сессии.

Основные положения закона планируют ввести уже в начале осени текущего года, по информации Forbes. Согласно документу, майнинг криптовалюты в России будет доступен для юридических лиц и ИП, которые будут внесены в специальный реестр. Физические лица также получат возможность заниматься добычей цифровых активов при соблюдении определенных условий, одним из которых является участие в майнинг-пулах без превышения установленного предела энергопотребления.

Всех майнеров обяжут предоставлять отчетность перед Росфинмониторингом о добытой криптовалюте и предоставлять информацию о своих адресах, где хранятся полученные токены и монеты.

Продажа криптовалюты будет разрешена только через зарубежные площадки. Законопроект предусматривает возможность введения запрета на добычу цифровых активов в некоторых регионах России, и запрещает оборот криптовалюты на территории страны.

Однако Центробанк готов дать зелёный свет использованию криптовалюты в качестве платёжного средства в рамках "экспериментально-правового положения". Майнеры также смогут работать в данных юрисдикциях. А вот рекламировать инвестиции в криптовалюты будет запрещено.