Согласно спискам Asus, среди списка процессоров имеется 12-ядерный AMD Ryzen AI 9 HX 170





AMD ранее анонсировала процессоры Ryzen Pro 8000 и Ryzen Pro 8040 на базе Zen 4 для ПК с искусственным интеллектом. Теперь готовится новая схема наименования для мобильных процессоров на базе Zen 5 для компьютеров следующего поколения.

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Информация утекла от источника @harukaze5719, который раскрыл онлайн-списки от Asus, где упоминается процессор AMD Ryzen AI 9 HX 170. Представлен как 12-ядерный 24-поточный чип с максимальной тактовой частотой до 5,1 ГГц и до 36 МБ кэш-памяти, а также до 77 Tops производительности Ryzen AI.

Если утечка подтвердится, мобильные процессоры Strix Point на базе Zen 5 впервые будут содержать в названии буквы "AI" для обозначения расширенных возможностей искусственного интеллекта. Новая схема наименования также указывает на класс процессора (U, H или HX) и числовой компонент, обозначающий класс продукта.

В списках не были раскрыты другие SKU, но предполагается, что AMD будет использовать брендинг AI для большей части своей линейки мобильных процессоров следующего поколения. Официальное подтверждение ожидается на выставке Computex 2024 в следующем месяце.

Всё больше производителей делает особый упор на технологии искусственного интеллекта. В настоящий момент компании начинают конкурировать не в количестве ядер и их частоте, а в производительности для задач ИИ.