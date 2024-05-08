Хоть новые запреты и не должны серьёзно ударить по синему гиганту, но всё же данные шаги американского правительства не останутся незамеченными

Корпорация Intel ожидает, что ее выручка во втором квартале упадет ниже ранее опубликованного прогноза из-за нового запрета на экспорт Huawei Technologies Co из США. Ожидается, что выручка останется в пределах ранее объявленного диапазона от $12,5 до $13,5 миллиардов, но ниже среднего уровня.

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Во вторник правительство США отозвало лицензии, которые позволяли Huawei, китайскому телекоммуникационному гиганту, внесенному в черный список США, приобретать чипы у Intel и Qualcomm Inc. Согласно источникам, этот шаг еще больше ужесточает экспортные ограничения для китайского производителя телекоммуникационного оборудования. Отзыв лицензий повлияет на продажи чипов, используемых в телефонах и ноутбуках Huawei в США.

Акции Intel продолжили снижение на фондовом рынке, упав на 2,1% примерно до $30,05 по состоянию на 8:06 утра по нью-йоркскому времени. Акции Qualcomm также упали на 0,3%. Недавно Qualcomm объявила, что ее бизнес с Huawei уже ограничен и, как ожидается, скоро достигнет нуля. Huawei разрешили поставлять чипы, обеспечивающие старые соединения 4G, но запретили продавать устройства, обеспечивающие более продвинутый доступ к 5G.

Компания Huawei уже много лет находится под санкциями США из-за опасений, что ее технология может быть использована китайским правительством для шпионажа.