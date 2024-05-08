Корпорация Intel ожидает, что ее выручка во втором квартале упадет ниже ранее опубликованного прогноза из-за нового запрета на экспорт Huawei Technologies Co из США. Ожидается, что выручка останется в пределах ранее объявленного диапазона от $12,5 до $13,5 миллиардов, но ниже среднего уровня.
реклама
Во вторник правительство США отозвало лицензии, которые позволяли Huawei, китайскому телекоммуникационному гиганту, внесенному в черный список США, приобретать чипы у Intel и Qualcomm Inc. Согласно источникам, этот шаг еще больше ужесточает экспортные ограничения для китайского производителя телекоммуникационного оборудования. Отзыв лицензий повлияет на продажи чипов, используемых в телефонах и ноутбуках Huawei в США.
Акции Intel продолжили снижение на фондовом рынке, упав на 2,1% примерно до $30,05 по состоянию на 8:06 утра по нью-йоркскому времени. Акции Qualcomm также упали на 0,3%. Недавно Qualcomm объявила, что ее бизнес с Huawei уже ограничен и, как ожидается, скоро достигнет нуля. Huawei разрешили поставлять чипы, обеспечивающие старые соединения 4G, но запретили продавать устройства, обеспечивающие более продвинутый доступ к 5G.
Компания Huawei уже много лет находится под санкциями США из-за опасений, что ее технология может быть использована китайским правительством для шпионажа.