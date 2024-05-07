Данный комплекс может молниеносно и эффективно поражать вражеские ударные дроны на низкой высоте

Компания Poly Technologies на выставке DSA 2024 продемонстрировала свою новейшую модификацию лазерной системы противовоздушной обороны Silent Hunter, созданную на базе грузового шасси 6х6. Комплекс был выпущен на основе 30-кВт системы низковысотной лазерной защиты LASS. Проект Silent Hunter в первый раз был анонсирован в 2017 году и даже уже применялся для прикрытия воздушного пространства во время саммита G-20 в Ханчжоу.

реклама

Саудовская Аравия стала первым и пока единственным иностранным обладателем комплекса Silent Hunter. В первом квартале текущего года было объявлено о первом успешном опыте нейтрализации дрона-камикадзе исламистского движения хуситов с помощью этой системы.

Новейшая модель Silent Hunter оснащена волоконно-оптическим лазером с электроприводом, работающим в трех диапазонах мощности. Он необходим для поиска, отслеживания и поражения низколетящих дронов и имеет достаточную мощность для пробивания стальных пластин на значительном расстоянии.

Комплекс также оснащен современной системой наведения и управления огнем, которая позволяет эффективно отслеживать и уничтожать цели на различных дальностях и высотах. Благодаря своей высокой точности и скорости реакции, система Silent Hunter может быстро и эффективно реагировать на угрозы воздушного пространства.

Компания Poly Technologies утверждает, что новая модификация Silent Hunter является одной из самых передовых и мощных систем ПВО, доступных на рынке. Ее возможности в нейтрализации дронов и других беспилотных аппаратов делают ее востребованной не только среди военных, но и среди гражданских организаций, заинтересованных в защите своих объектов от воздушных атак.