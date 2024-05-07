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Компания Poly Technologies на выставке DSA 2024 продемонстрировала свою новейшую модификацию лазерной системы противовоздушной обороны Silent Hunter, созданную на базе грузового шасси 6х6. Комплекс был выпущен на основе 30-кВт системы низковысотной лазерной защиты LASS. Проект Silent Hunter в первый раз был анонсирован в 2017 году и даже уже применялся для прикрытия воздушного пространства во время саммита G-20 в Ханчжоу.
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Саудовская Аравия стала первым и пока единственным иностранным обладателем комплекса Silent Hunter. В первом квартале текущего года было объявлено о первом успешном опыте нейтрализации дрона-камикадзе исламистского движения хуситов с помощью этой системы.
Новейшая модель Silent Hunter оснащена волоконно-оптическим лазером с электроприводом, работающим в трех диапазонах мощности. Он необходим для поиска, отслеживания и поражения низколетящих дронов и имеет достаточную мощность для пробивания стальных пластин на значительном расстоянии.
Комплекс также оснащен современной системой наведения и управления огнем, которая позволяет эффективно отслеживать и уничтожать цели на различных дальностях и высотах. Благодаря своей высокой точности и скорости реакции, система Silent Hunter может быстро и эффективно реагировать на угрозы воздушного пространства.
Компания Poly Technologies утверждает, что новая модификация Silent Hunter является одной из самых передовых и мощных систем ПВО, доступных на рынке. Ее возможности в нейтрализации дронов и других беспилотных аппаратов делают ее востребованной не только среди военных, но и среди гражданских организаций, заинтересованных в защите своих объектов от воздушных атак.