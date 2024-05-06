EVA будет выводить всю подробную информацию о состоянии скафандра на дисплей астронавта.

Компания известнейшего в мире миллиардера и предпринимателя Илона Маска показала миру свой новейший костюм, в котором можно будет выйти в открытый космос (EVA). Данное изделие будет первым в истории эксплуатироваться космическими туристами в открытом космосе во ходе миссии Polaris Dawn.

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Скафандр разработан на технологии, используемой в существующих скафандрах SpaceX для миссий Crew Dragon, но разработан имеет ряд особенности в сравнении с предшествующей моделью. Скафандр оснащен камерой и проекционным дисплеем, отображающим данные о состоянии костюма в момент нахождения в открытом космосе. О миссии упоминалось еще в 2022 году, она направлена на достижение весьма амбициозных целей.

В первую очередь, миссия планирует выполнить выход в открытый космос на высоте примерно 500 км. Помимо этого, корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту должен достичь орбиты с апогеем в 1400 км, побив рекорд, установленный миссией Gemini 11 в 1966 году, которая достигла высоты в 1372 километра. Немаловажной целью миссии является проведение более 35 научных экспериментов для изучения влияния повышенных уровней космической радиации на состояние астронавтов.

Для выполнения этих задач планируется использовать скафандры, специально разработанные SpaceX. Запуск Polaris Dawn запланирован на середину текущего года.