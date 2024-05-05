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Zelikman
Завершился аукцион на покупку американского 8064-процессорного суперкомпьютера Cheyenne
Победитель аукциона выложит за данное оборудование 480 тысяч долларов

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  Для одного счастливчика наступил очень удачный день, когда онлайн-аукцион суперкомпьютера Соединённых Штатов Cheyenne окончился выигрышной ставкой в размере 480 тысяч долларов. Аукцион привлек 27 участников, которые боролись за часть истории суперкомпьютеров.

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  Победитель торгов получил 64-разрядный суперкомпьютер с 8064 18-ядерными 36-поточными камнями Intel Xeon E5-2697 v4, работающими на частоте 2,3 ГГц. Компьютер также поставляется с 313 терабайтами оперативной памяти, разделенной на 4890 модулей, каждый емкостью 64 ГБ, которые стоят примерно 65 долларов каждый.

  Правда, 32 ПБ высокоскоростной памяти не были проданы вместе с партией. Однако продавец потенциально мог бы распродать процессоры и оперативную память для различных компьютеров примерно за 700 тысяч американских долларов, что привело бы к значительной прибыли.

  Однако, известно, что не все компоненты компьютера могут функционировать должным образом. На сайте аукциона указано, что "примерно 1% узлов вышли из строя за последние полгода, из-за нерабочих модулей DIMM, которые останутся неисправными". Высокая частота отказов вызывает проблемы с обслуживанием и ремонтом.

  Несмотря на эти проблемы, компьютер работает уже семь лет и используется учеными штата Вайоминг и остальной части страны для исследований погоды и климата. Вычислительная мощность компьютера составляет 5,34 ПФЛОПС, и он использовался для различных научных исследований.

  Трудно оценить финансовые потери, которые правительство может понести в результате продажи компьютера. Не удалось найти данные о стоимости компьютера на момент его постройки, но его предшественник, Yellowstone, до его постройки оценивался в сумму от 25 до 35 миллионов долларов. Предполагая, что компьютер изначально стоил около 35 миллионов долларов. Однако это очень консервативная оценка.

  Покупатель компьютера получит удовлетворение от обладания уникальной частью истории суперкомпьютеров. Однако ценность компьютера для покупателя будет зависеть от его конкретных потребностей и спроса на конкретные компоненты. Если покупатель сможет найти применение компонентам компьютера, он сумеет хорошо заработать на этом вложении.

#сша #технологии #суперкомпьютер #аукцион #xeon e5-2697 v4
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