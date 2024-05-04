Урсула фон дер Ляйен заявила, что не исключает такого исхода касательно китайского приложения.

TikTok, приложение из Китая, которое за последние годы стало весьма популярным, стоит на пороге серьезного переломного момента. Платформа, популярная среди поколения Z для обмена видео, уже скоро будет заблокирована в Соединённых Штатах, и как стало известно, такая же учесть может ожидать её и в Европе.

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Президент США Джо Байден недавно подписал законопроект, который требует от компании Bytedance либо продать TikTok американскому предприятию, либо столкнуться с запретом на участие в основных экосистемах мобильных приложений. Подобная судьба может ожидать и платформу в Европе, где данная тема стала частью избирательной кампании некоторых политиков.

Урсула фон дер Ляйен занимает пост 13-го президента Европейской комиссии с 2019 года и в настоящее время является ведущим кандидатом от правоцентристской Европейской Народной Партии на выборах в Европейский парламент 2024 года. Отвечая на вопрос о законопроекте администрации Байдена относительно потенциального запрета TikTok, политик ЕС отметила, что аналогичные попытки цензуры китайской сети в Европе "не исключены".

По словам фон дер Ляйен, Европейская комиссия стала "первой организацией", которая запретила TikTok на своих корпоративных смартфонах, поскольку осведомлена о потенциальной опасности, которую представляет данное приложение. В ранее опубликованном отчете говорилось, что фон дер Ляйен решила избегать использования TikTok в своей кампании на июньских выборах в ЕС.

Недавно TikTok приостановил программу вознаграждений для пользователей приложения TikTok Lite после начала расследования со стороны Европейской комиссии по поводу потенциального нарушения приложением правил модерации контента, установленных в Законе ЕС о цифровых услугах (DSA).

Согласно новым нормам DSA, TikTok находится под пристальным наблюдением из-за предполагаемой неспособности обеспечить должную защиту несовершеннолетним, использующим приложение. Комиссия постановила, что ей будет дано право потребовать от TikTok приостановить предоставление своих услуг как крайнюю меру.