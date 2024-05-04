реклама
TikTok, приложение из Китая, которое за последние годы стало весьма популярным, стоит на пороге серьезного переломного момента. Платформа, популярная среди поколения Z для обмена видео, уже скоро будет заблокирована в Соединённых Штатах, и как стало известно, такая же учесть может ожидать её и в Европе.
реклама
Президент США Джо Байден недавно подписал законопроект, который требует от компании Bytedance либо продать TikTok американскому предприятию, либо столкнуться с запретом на участие в основных экосистемах мобильных приложений. Подобная судьба может ожидать и платформу в Европе, где данная тема стала частью избирательной кампании некоторых политиков.
Урсула фон дер Ляйен занимает пост 13-го президента Европейской комиссии с 2019 года и в настоящее время является ведущим кандидатом от правоцентристской Европейской Народной Партии на выборах в Европейский парламент 2024 года. Отвечая на вопрос о законопроекте администрации Байдена относительно потенциального запрета TikTok, политик ЕС отметила, что аналогичные попытки цензуры китайской сети в Европе "не исключены".
По словам фон дер Ляйен, Европейская комиссия стала "первой организацией", которая запретила TikTok на своих корпоративных смартфонах, поскольку осведомлена о потенциальной опасности, которую представляет данное приложение. В ранее опубликованном отчете говорилось, что фон дер Ляйен решила избегать использования TikTok в своей кампании на июньских выборах в ЕС.
Недавно TikTok приостановил программу вознаграждений для пользователей приложения TikTok Lite после начала расследования со стороны Европейской комиссии по поводу потенциального нарушения приложением правил модерации контента, установленных в Законе ЕС о цифровых услугах (DSA).
Согласно новым нормам DSA, TikTok находится под пристальным наблюдением из-за предполагаемой неспособности обеспечить должную защиту несовершеннолетним, использующим приложение. Комиссия постановила, что ей будет дано право потребовать от TikTok приостановить предоставление своих услуг как крайнюю меру.