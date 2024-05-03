Последние месяцы компания уступала свои позиции местным производителям смартфонов

Как сообщает издание Bloomberg, компания Apple удивила инвесторов значительным ростом квартальной выручки в Китае, несмотря на данные, указывающие на ускоренное снижение продаж iPhone. Генеральный директор Тим Кук заявил, что доходы от iPhone в материковом Китае увеличились согласно отчетам до корректировок, связанных с перебоями в цепочке поставок из-за COVID-19. Он выразил долгосрочный оптимизм Apple относительно рынка, который сокращается, но всё ещё составляет 18% от общего объема продаж компании.

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Инвесторы внимательно наблюдают за деятельностью Apple в Китае из-за его роли как огромного рынка и глобальной производственной базы iPhone. Кук кратко изложил свои замечания на этот счет, предоставив аналитикам возможность сравнивать их с независимыми данными, указывающими на быстрое падение позиций iPhone на мобильном рынке страны. Во время обсуждения он ответил на вопросы о Китае, по крайней мере, от трех аналитиков, желавших получить уточнения.

Правительственные данные о регистрации новых устройств показали значительное снижение продаж iPhone за первые 2 месяца года, в то время как аналитики Counterpoint Research отметили убыль продаж в марте в Китае на 19%. По оценкам IDC, мировые поставки iPhone упали на 10% за этот период. Разногласия могут возникнуть из-за различий в методах учета доходов между аналитиками и Apple.

"Мы обнаружили падение общей стоимости iPhone в Китае в первом квартале на 24%. Средняя цена продажи сыграла ключевую роль в объяснении разницы. IDC учитывала розничные цены, в то время как Apple, вероятно, использует другой уровень цен, например, производственные цены", – сообщил аналитик IDC Уилл Вонг после публикации результатов Apple.