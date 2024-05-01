Ночью данные образцы были доставлены на Поклонную гору

Американский танк M1A1 Abrams и бронемашина M1150 Assault Breacher Vehicle были эвакуированы российскими бойцами с Авдеевского участка и доставлены в Москву перед открытием выставки трофейной военной техники на Поклонной горе. В ночь со вторника на среду техника была доставлена в музей победы и добавлены к экспозиции.

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По словам военных чиновников, танк M1A1 Abrams и инженерная техника M1150 Assault Breacher Vehicle были захвачены в районе Бердичева на Авдеевском направлении. Эти машины входили в состав 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

По фотографиям видно, что российские войска не тратили много времени на ремонт американского танка, который будет представлен на выставке в том состоянии, в каком он был эвакуирован с поля боя. Это будет отличной демонстрацией того факта, что высоко оцененные американские танки, которые в США называют лучшими в мире, могут быть легко уничтожены российским оружием.

С учетом M1A1 Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle в общей сложности на выставке представлены 34 трофейных образца военной техники, которые являлись частью арсенала украинской армии. Как сообщалось ранее, выставка разделена на несколько тематических зон, помимо военной техники, на ней также покажут противотанковое и стрелковое оружие, БПЛА, боеприпасы, документы, карты и идеологическую литературу украинских националистов.