Сообщается, что только из Google удалось нанять 36 человек

Financial Times проанализировала сотни объявлений о вакансиях, профили LinkedIn и многочисленные исследования за последние несколько лет и обнаружила, что Apple наняла по меньшей мере 36 экспертов в области искусственного интеллекта из Google.

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Одним из самых заметных сотрудников стал Джон Джаннандреа, который сейчас возглавляет подразделение Apple по искусственному интеллекту в качестве старшего вице-президента по машинному обучению и стратегии в области ИИ. Apple также открыла новую исследовательскую лабораторию в Цюрихе под названием Vision Lab. В лаборатории работают эксперты из двух местных приобретений FaceShift и Fashwell. FaceShift специализируется на захвате движения, в то время как Fashwell фокусируется на визуальном поиске с использованием ИИ. Команда Vision Lab работала над несколькими исследовательскими проектами с использованием генеративного искусственного интеллекта, уделяя особое внимание моделям, которые используют ввод текста и изображений для получения точных результатов.

Apple молчит о своих текущих исследованиях в данной области, но многие считают, что компания отстает от графика, поскольку крупные игроки, такие как Microsoft, Google, Amazon и другие, уже выпустили продукты на основе искусственного интеллекта. Однако, похоже, что Apple тайно работала над новыми технологиями ИИ в течение нескольких лет. У компании есть два офиса по подбору персонала в Цюрихе, один из которых настолько сдержан, что окружающие компании даже не подозревали, что это офис Apple.

Недавние утечки и слухи предполагают, что Apple планирует выпустить конкурентоспособные продукты с искусственным интеллектом под названием "GenAI". В январе сообщалось, что Apple может выпустить по крайней мере одну модель к 2024 году, которая будет использовать процессоры M3 и A17 Pro для обработки ИИ на устройстве, а не полагаться на облачную обработку. В феврале Тим Кук подтвердил, что Apple запустит что-то, связанное с GenAI, в 2024 году, что "откроет новые горизонты", но он не предоставил дополнительных подробностей.