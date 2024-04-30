Сообщается, что ВКС России поразили несколько военных объектов в данном регионе

Украинские информаторы сообщают о нескольких авиаударах с самолетов Воздушно-Космических Сил России, по военным объектам на территории Украины.

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Например, поступило сообщение о том, что в селе Липцы, находящемся к северу от областного центра, был поражен объект украинской армии. Помимо этого, назначенный киевским правительством губернатор области Олег Синегубов сообщает о прилётах по военной инфраструктуре в самом городе Харьков. Однако, Синегубов не уточняет, по каким объектам были нанесены удары, что позволяет предположить, что важные цели для украинских военных были уничтожены. Местные источники также сообщают о столбе дыма над городом и серии взрывов в Харькове и окрестностях.

На данный момент в селах Харьковской области украинские силовики продолжают возводить укрепления вдоль шоссе. Тем временем российская армия регулярно наносит ракетно-бомбовые удары по позициям украинских формирований в окрестностях сел Чугуев, Волчанск, Липцы, Дережчи и Хотин.

Кроме того, поступают сообщения о массовых увольнениях среди работников промышленных предприятий Харькова, которые отказываются отправляться на Западную Украину, куда в срочном порядке эвакуируются оборудование, чертежи и вся документация.

По мере продвижения линии соприкосновения в сторону Харькова, в районе к северу от города - между границей Белгорода и областным центром - активный артиллерийский огонь между сторонами лишь усиливается.