Там же конструкторы продолжают совершенствовать ударные дроны

Подразделения России разработали и производят небольшие БПЛА в тыловых районах Спецоперации на Украине. Первый заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов продемонстрировали журналистам производственную линию и испытания беспилотников.

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В ходе сборки беспилотники различных типов, включая разведывательные и ударные БПЛА, проходят испытания на специализированном полигоне. После этого они оперативно доставляются на передовую линию, при условии, успешных тестов и отсутствия каких-либо недоработок. Разрабатываемые БПЛА обладают широким спектром возможностей для использования различных типов вооружения и оборудования наблюдения во время дневных и ночных операций в любых погодных условиях.

В дополнение к беспилотникам, которые постоянно совершенствуются с учетом их боевого применения, на этой производственной линии также ведется производство и тестирование оборудования связи. Первый заместитель председателя правительства и министр обороны России лично посетил производственную линию и испытательный полигон. Операторы БПЛА продемонстрировали их использование для сброса оружия, поражения целей и имитации командных пунктов украинских войск и военной техники. Один из военнослужащих рассказал, что при сборке дронов качество имеет огромное значение.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/mod_russia/38079