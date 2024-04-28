Данные ЦП являются исключительно китайскими продуктами и смогут заменить собой западные аналоги в госучреждениях

Вице-президент Loongson Чан Ге объявил, что компания добилась значительных достижений в производстве процессоров благодаря своим исследованиям и разработкам. Хотя его чипы отстают от основных предложений с точки зрения многоядерной функциональности, Loongson утверждает, что последние итерации увеличили возможности одноядерных процессоров в 20 раз.

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Недавно выпущенные процессоры 3B6600 и 3B7000 были продемонстрированы в качестве примеров этого прогресса. Ориентированный на мобильные устройства 3B6600 оснащен восемью ядрами LA864, работающими на частоте 3 ГГц, и встроенной видеокартой LG200. С другой стороны, 3B7000, предназначенный для настольных компьютеров, имеет идентичные технических характеристики, за исключением увеличенной до 3,5 ГГц тактовой частоты и современных интерфейсов, таких как PCIe 4.0, SATA 3.0, USB 3.0, GMAC и поддержка HDMI.

Loongson также проводит капитальный ремонт своего встроенного графического процессора. Его новая графическая архитектура будет поддерживать OpenGL 4.0, OpenCL 3.0 и дебютирует с тензорными ядрами INT8 для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Сам iGPU достигает максимума в 256 ГФЛОПС, в то время как дискретный графический процессор, использующий тот же графический процессор, может достигать впечатляющей вычислительной мощности в 1 ТФЛОПС для интенсивных задач.

В прошлом году Loongson выпустила 3A6000, четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц. Тесты, проведенные китайским агентством по тестированию, как сообщается, ставят его в один ряд с четырехъядерными процессорами Intel 10-го поколения в 2020 году. 3A6000 использует Loongson's LoongArch, производную от MIPS, достигая таких контрольных показателей, как 43.1 / 54.6 в однопоточных тестах и 7400 в Unixbench.

Если заявления Loongson о производительности окажутся точными, эти чипы могут значительно снизить зависимость Китая от зарубежных полупроводников таких компаний, как Intel, AMD, Arm и Nvidia. Поскольку китайское правительство уже заблокировало продукты Intel / AMD в определенных ключевых секторах и активно продвигает отечественные альтернативы, решения Loongson имеют потенциал для расширения на прибыльных рынках, таких как образование и государственные учреждения. Возможно даже, что вскоре мы увидим, что эти процессоры и видеокарты станут широко доступны на потребительских ПК по всему Китаю.