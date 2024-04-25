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Zelikman
Adobe улучшает генеративные возможности искусственного интеллекта в Photoshop
Новое обновление позволило делать более детальные и сложные изменения в фото и изображениях с помощью ИИ

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  Новая базовая модель Adobe, основанная на искусственном интеллекте, Firefly Image 3, в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Обновление, доступное в Photoshop и веб-приложении Firefly, повышает производительность генеративных инструментов искусственного интеллекта и вводит новые методы создания и редактирования изображений.

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  Предыдущий Firefly, представленный в прошлом году, использует искусственный интеллект для добавления или удаления объектов с изображений, изменения поверхностей, увеличения размеров изображений и внесения других изменений. Основное внимание в Firefly Image 3 уделяется стилю и последовательности. Теперь пользователи могут создавать изображения в более широком разнообразии стилей или просить программу создать новые изображения в стиле, аналогичном эталонному изображению.

  Освещение на реалистичных изображениях теперь более точное. Кроме того, новая версия Firefly может более точно интерпретировать более длинные и сложные инструкции, чем ее предшественница.
Инструмент Photoshop для создания заливок, который многие пользователи с удовольствием использовали для увеличения обложек альбомов в прошлом году, получил несколько новых функций в Firefly Image 3. Впервые в популярном программном обеспечении Adobe для редактирования изображений появилась функция преобразования текста в изображение, и пользователи также могут создавать фоны для существующих изображений.


  Кроме того, они могут улучшить детали для получения более четкого изображения и повторить процесс, запрашивая аналогичные результаты. Демонстрационное видео от Adobe позволяет пользователям использовать новые инструменты в Photoshop без каких-либо проблем, но один пользователь недавно обнаружил, что они все еще могут получать неожиданные результаты.

  Нина Николич, разработчик и аниматор, попыталась использовать генеративную заливку, чтобы увеличить соотношение сторон своей фотографии, на которой у нее была обрезана рука. Однако, когда она попросила модель искусственного интеллекта улучшить наполнение ее руки, вместо ожидаемого результата рядом с ее фотографией появился совершенно новый человек - обнаженный мужчина. При другой попытке результатом стало гротескно деформированное гигантское лицо.


#технологии #искусственный интеллект #adobe #photoshop #изображения
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