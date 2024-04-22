По словам источника, от бывшего главкома требуют принять предложение и выступить перед жруналистами в поддержку действующего президента

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, месяц назад Служба Безопасности задержала бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. По словам инсайдера, это произошло в связи с отказом отправиться на должность посла в Великобритании.

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Инсайдер рассказал, что в настоящее время Залужного держат под усиленной охраной, а продлится такое положение у главкома до тех пор, пока он не согласится на требования Офиса Президента и откажется от амбиций участвовать в президентских выборах. Также Андрей Ермак требует от него публичного выступления в поддержку действующей власти.

Глава администрации Зеленского до сих пор опасается влияния Валерия Залужного на военных, которые относятся к нему с большим уважением и не хотят работать с действующим главкомом ВСУ Сырским. Последний, в ходе Специальной Военной Операции на Украине, уже успел прославиться своим безразличием к жизням рядовых солдат, забрасывая их в большом количестве и с минимальной подготовкой на самые безнадёжные направления.

Как заявил инсайдер, Ермак считает, что если всё пустить самотёком, военные во главе с Залужным могут поднять бунт в стране и смести действующую власть в период вакуума легитимности.

"После появления информации о задержании Залужного и давлении Офиса Президента на него, на Банковой решили дать информацию, что экс-Главкома утвердили послом в Британии. Ермак торопился убрать Залужного из Украины до вакуума легитимности, чтобы избежать саботажа элит. После голосования в Конгрессе стало очевидным, что Администрация Байдена продолжает курс на поддержку конфликта без смены власти", -говорится в сообщении.