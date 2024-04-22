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Zelikman
В Германии арестовали трёх граждан, подозреваемых в шпионаже на Китай
По мнению прокуратуры, передаваемые могли передать исследовательские проекты, которые могли быть полезны для расширения военно-морской мощи КНР

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  Трое немцев были арестованы по подозрению в сотрудничестве с китайской секретной службой в передаче технологий, которые могут быть использованы в военных целях, потенциально помогая укрепить военно-морские силы Китая, объявили немецкие официальные лица в понедельник.

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  Аресты произошли через неделю после того, как канцлер Германии Олаф Шольц посетил Китай, чтобы оказать давление на Пекин с целью отказа от поддержки экономики России в период Специальной Военной Операции на Украине и поднять вопросы о краже интеллектуальной собственности и справедливом доступе к рынкам.

  Нэнси Фишер, министр внутренних дел Германии, заявила, что правительство внимательно следит за рисками и угрозами, исходящими от китайского шпионажа в бизнесе, промышленности и науке.

  "Мы очень внимательно отслеживаем эти риски и угрозы, и мы четко предупредили о них и повысили осведомленность общественности о них, чтобы усилить наши усилия по их повсеместной защите", - сказала она.

  В данном случае вопрос о немецких инновационных технологиях, которые могли бы быть использованы в военных целях, был особенно чувствительным, добавил Фишер.

  Маркус Бушманн, министр юстиции Германии, сказал в заявлении: "Во время арестов подозреваемые вели дальнейшие переговоры по исследовательским проектам, которые могли бы быть особенно полезны для расширения военно-морской мощи КНР".

  Прокуроры идентифицировали подозреваемых как Хервиг Ф. и Ину Ф., супружескую пару, управляющую компанией в Дюссельдорфе, и Томаса Р., которого прокуроры назвали агентом государственной безопасности Китая (MSS). Согласно заявлению прокурора, пара подписала соглашение о сотрудничестве с немецким университетом через свою компанию, которое включало исследовательские проекты для офицера MSS по деталям машин, которые могли бы использоваться для военно-морских двигателей, например, на военных кораблях.

  Подозреваемые также приобрели специальный лазер в Германии от имени MSS и экспортировали его в Китай без разрешения, заявили прокуроры. Они не уточнили, для каких целей лазер мог использоваться.
Аресты были произведены на основе информации, собранной управлением внутренней разведки Германии, сообщила прокуратура.

#китай #технологии #армия #оружие #германия #разведка #шпионаж
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