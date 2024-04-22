Судя по всему, техника займет своё место среди трофейных машин в парке Патриот

Основной боевой танк Leopard 2A6 Федеративной Республики Германия, эвакуированный накануне российскими военными с поля боя под Авдеевкой, направился в Москву. По информации российских ресурсов, его заметили на трассе.

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Специалисты одной из ремонтно-эвакуационных частей группировки войск "Центр" не стали восстанавливать Leopard 2A6 и отправили его в Москву в неизменном виде. Танк будет размещен на почетном месте среди трофеев Вооруженных Сил Российской Федерации, возможно, в парке "Патриот". Туда же были доставлены американская боевая машина пехоты M2 Bradley и немецкая Marder 1A3. Стоит напомнить, что Leopard 2A6 вывозился из района Авдеевки и доставлен в тыл российской армии. Операция по эвакуации техники была непростой, но российские эксперты справились, сдвинув танк с места только после того, как разорвали гусеницы подрывом.

На российском интернет пространстве шутят, что осталось только захватить американский танк Abrams, бронированный транспортёр Stryker и британский танк Challenger-2. Проще всего найти американскую технику, а вот с Challenger дела обстоят сложнее, данные танки передавались ВСУ совсем в небольшом количестве.

До встречи с российскими воинами, британские танки считались одними из самых живучих, чуть ли не неуязвимыми. Ранее никому не удавалось уничтожить Challenger-2 в бою. Однако, бойцы Вооруженных Сил России в первой же схватке сожгли выдвинувшуюся на позиции машину.