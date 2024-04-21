Техника будет направлена в тыл российской армии, где над ней поработют эксперты

Новый трофей немецкого происхождения, завоеванный российскими бойцами, направлен в тыл российских войск. Группа специалистов из состава Вооруженных Сил России успешно эвакуировала танк Leopard 2 из зоны боев.

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Видеозаписи операции по эвакуации размещены в интернете, показывая процесс подвижной работы с бронетехникой. Чтобы передвинуть танк, команде пришлось провести взрывные работы для отрыва гусениц. На кадрах видно, как Leopard 2 движется без гусениц на катках. Детали боя и поражения танка не уточняются, однако, отмечается, что это не первый Leopard 2, уничтоженный на данном направлении.

Сведения о количестве потерянной техники ВСУ остаются неизвестными, однако немецкая сторона внимательно следит за судьбой переданных Украине танков, так как в период летнего контрнаступления украинских формирований немалая часть переданной западом техники осталась лежать на полях сражений.

Самым выделившимся направлением за 2023 год стало Запорожье, где немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты M2 Bradley образовывали настоящие "кладбища бронетехники". Российские подразделения организовали мощную линию обороны, об которую разбивались волны украинских бронегрупп. Постепенно, армия вывозит с передовой оставляемые Киевом единицы бронетехники.

Видео доступно по ссылке.