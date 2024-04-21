Накануне конгресс США принял законопроект, который полностью запрещает деятельность TikTok на территории страны

Согласно информации из источников, знакомых с ситуацией, руководство TikTok рассматривает возможность отстранения ключевого руководителя, ответственного за убеждение правительства США в безопасности приложения. Эрих Андерсен, главный юридический консульт TikTok и его китайской материнской компании ByteDance Ltd. в США, вел переговоры с властями Соединённых Штатов, стремясь убедить их, что приложение обеспечивает достаточную безопасность данных пользователей и не подвержено влиянию Китая.

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Однако усилия Андерсена не привели к одобрению правительственной комиссии и законодателей в Вашингтоне. В ответ на угрозу законопроекта о продаже компании в субботу Палата представителей Соединённых Штатов одобрила инициативу. По некоторым данным, компания планирует отстранить Андерсена от его должности, но на сегодняшний день он ещё числится в компании.

Представитель TikTok отрицает информацию о намерениях компании отстранить Андерсена. Законопроект о продаже TikTok активно продвигается вперед и может быть принят Сенатом на следующей неделе. Президент Джо Байден уже высказал готовность подписать закон, обязывающий продажу TikTok в течение года.

Андерсен присоединился к TikTok в 2020 году после работы в Microsoft, где он занимал должность вице-президента и главного консультанта по вопросам интеллектуальной собственности.