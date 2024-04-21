Это уже не первый случай за последние годы, когда у берегов Японии падают винтокрылые машины Японии и США.

Две патрульных винтокрылых машины Mitsubishi SH-60K, принадлежащие ВМС Японии, потерпели крушение в Тихом океане по неизвестной причине. Согласно заявлению Министерства Обороны, два вертолета, каждый с четырьмя японскими военнослужащими на борту, потерпели крушение во время ночного тренировочного полета. Связь с моделями SH-60K была потеряна на острове Торисима, расположенном к юго-востоку от Токио. Глава военного ведомства заявил, что причина крушения пока неизвестна.

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После инцидента военно-морской флот Японии был приведен в состояние повышенной готовности, и в предполагаемом районе крушения проводятся поисково-спасательные операции. SH-60K - многоцелевой вертолет, созданный для Морских сил самообороны Японии (JMSDF). Техника предназначена для выполнения широкого спектра задач, включая противолодочную борьбу, морское патрулирование и поисково-спасательные операции.

Mitsubishi SH-60K создан на базе американского вертолета SH-60 Seahawk фирмы Sikorsky. Однако, было внесено несколько модификаций, включая усиление корпуса вертолёта, оснащение его авионикой и системами вооружения в соответствии с потребностями японских военных.

SH-60K оснащен усовершенствованной системой обнаружения целей (для подводных лодок и надводных кораблей) и вооружен современными системами вооружения (торпеды и ракеты). Он является основой вертолетного парка JMSDF.