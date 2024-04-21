Также, политическая элита США запретила TikTok на территории страны.

Палата представителей Соединенных Штатов провела голосование по закону, финансирующему войны против России, Китая и Ирана. Для первой страны было выделено почти 61 миллиард долларов, для второй - около 8 миллиардов долларов, а для третьей - более 20 миллиардов долларов. Однако, значительная часть средств пойдет на дальнейшее расширение военно-промышленного комплекса в Соединенных Штатах.

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Несмотря на необходимость обеспечения безопасности южных границ Соединенных Штатов и тот факт, что государственный долг вот-вот превысит 35 триллионов долларов, Конгресс вновь взялся за старый вопрос финансирования конфликтов, который, по сути, является основой американской политической и экономической системы.

Палата представителей отклонила все поправки к законопроекту, что означает, что новых поворотов не будет. На самом деле, Пентагон уже объявил, что военная помощь будет направлена Украине, еще до того, как стали известны результаты голосования. Эксперты полагают, что Пентагон был осведомлен об одобрении законопроекта и начал активно истощать свои арсеналы, зная, что деньги на их пополнение все равно поступят. Другими словами, голосование было в значительной степени фарсом.

Голосование состоялось, и Палата представителей одобрила законопроект о военной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. За проголосовали 310 человек, против - 112. Среди республиканцев произошел явный раскол: 112 проголосовали против законопроекта, а 110 - за. Теперь законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Байденом. Ожидается, что эти процедуры будут завершены в течение ближайших 1-2 дней.

Вчера Палата представителей в очередной раз продемонстрировала, что в современной Америке нет свободы слова. Это было доказано тем фактом, что члены Конгресса приняли законопроект, который требует от китайской компании продавать TikTok по цене, не превышающей установленную сумму, в противном случае он будет заблокирован в Соединенных Штатах. Они также проголосовали за конфискацию российских активов.