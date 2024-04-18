Владелец дома из Неаполя заявил, что неопознанный объект пробил крышу и два этажа

NASA подтвердила, что часть сброшенного оборудования выдержала повторный вход в атмосферу Земли и врезалась в дом в Неаполе, Флорида. Анализ в Космическом центре Кеннеди подтвердил подозрения владельца дома о происхождении объекта от Международной космической станции.

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В марте 2021 года NASA выбросила из МКС грузовой поддон с устаревшими никель-гидридными батареями. Ожидалось, что оборудование полностью распадется при входе в атмосферу 8 марта 2024 года, но остался маленький фрагмент.

Этот фрагмент - стойка оборудования обеспечения полета - изготовлен из металлического сплава инконель. МКС проводит дальнейшие исследования для понимания, как объект пережил повторный вход в атмосферу. NASA продолжает работу по снижению рисков операций на низкой околоземной орбите.

В прошлом месяце владелец дома в Неаполе обнаружил цилиндрический объект, пронзивший крышу и два этажа. Он подозревает, что это обломки с Международной космической станции. От Европейского космического агентства было предупреждение о входе в атмосферу девяти отработанных батарей с МКС, но большая часть предполагаемого пути прошла над океаном.

После нескольких доработок окончательное предполагаемое окно воздействия было между 18:30 и 20:08 UTC. Житель Неаполя Алехандро Отеро засвидетельствовал столкновение фотографиями объекта, пробившего его крышу и два этажа, в пределах этого времени.

Этот инцидент стал вторым случаем неконтролируемого входа в атмосферу за несколько недель. В феврале подтвердилось падение спутника, находившегося на медленно разрушающейся орбите с 2011 года. Отеро призывает космические агентства принимать более активные меры по обеспечению полного распада мусора в атмосфере.